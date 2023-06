Iranische Nobelpreisträgerin kritisiert Gefangenendeal

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat scharfe Kritik an dem Deal mit dem Iran geübt, der zur Freilassung zweier Österreicher geführt hat. "Das ist eine falsche Politik. Ihr bringt euch selbst in Gefahr", warnte Ebadi die Europäer. "Eigentlich würde ich verlangen, dass die Europäer nicht mehr über Menschenrechte reden, weil sie sich selbst nicht daran halten oder glauben, dass Menschenrechte nur ihnen zugute kommen", sagte sie am Dienstag in Wien der APA.

BILD: SN/APA/AFP/JOEL SAGET Shirin Ebadi ist für Menschenrechtssymposium im Wien