Iranische Raketen sollen Passagierflugzeug getroffen haben

Die Maschine soll im Zuge der Angriffe auf US-Stützpunkte versehentlich abgeschossen worden sein.

Es ist eine Nachricht, die dem tragischen Ereignis um das abgestürzte ukrainische Flugzeug, bei dem 176 Menschen am Mittwoch ums Leben kamen, eine neue Wendung gibt. Der Iran soll fälschlicherweise die Boeing 737-800 abgeschossen haben. Im US-Fernsehsender CBS äußerte sich ein US-Beamter anonym: Das Flugzeug der Ukraine International Airlines sei durch eine iranische Rakete, deren Ziel eine US-Militärbasis im Irak, aus Versehen getroffen worden.

Zuvor hatte ukrainische Behörden mitgeteilt, sie wollen prüfen, ob ein Raketenangriff das Flugzeug zum Absturz gebracht habe. Doch der Iran wies jegliche Beteiligung an dem Unglück aus. Im US-amerikanischen Fernsehsender CBS wurde der US-Geheimdienst zitiert mit der Information, dass ein Satellit zwei Raketenstarts im Infrarotbereich erkannt hat, auf die eine Explosiuon folgte.

Vor allem in Kanada löste die Tragödie große Bestürzung aus, denn außer dem Iran ist keine Nation stärker von dem Unglück betroffen: Mindestens 63 der getöteten Passagiere von ihnen besaßen laut Premierminister Justin Trudeau einen kanadischen Pass, womöglich waren es sogar mehr.

Für Kanada ist der Absturz der ukrainischen Maschine mit der Flugnummer PS 752 der folgenschwerste Luftverkehrsunfall seit 35 Jahren. Damals im Juni 1985 war ein Jumbo-Jet von Air India auf dem Weg von Montréal nach London nach einem Bombenanschlag von Sikh-Extremisten vor der irischen Küste ins Meer gestürzt. Alle 326 Passagiere kamen ums Leben, 268 von ihnen stammten aus Kanada.

Unter den Opfern des jüngsten Unglücks befinden sich laut kanadischer Medien Familien mit Kindern, junge Paare, Unternehmer, viele davon mit kanadisch-iranischer Abstammung. Dazu kommen auffällig viele Studenten, Doktoranden und Lehrkräfte, die in kanadischen Hochschulen eingeschrieben oder dort tätig waren. Viele hatten ihre Semesterferien bei Familienangehörigen im Iran verbracht und befanden sich auf der Rückreise.

Die verunglückten Studenten stammen laut dem Sender CBC von mindestens 14 verschiedenen Hochschulen. In Kanada studieren derzeit rund 11.000 iranische Staatsangehörige. Nicht wenige Studenten bleiben nach ihrer Ausbildung in Kanada und nehmen die kanadische Staatsbürgerschaft an. Geschätzt haben 200.000 und 300.000 Kanadier einen persischen Familienhintergrund.

Viele Kanadier mit iranischer Abstammung besitzen Pässe beider Länder. Da der Iran doppelte Staatsbürgerschaften nicht anerkennt, geht man in Kanada davon aus, dass die Zahl der kanadischen Opfer noch steigen könnte, da viele Kanadier ihren zweiten Pass womöglich nicht angegeben haben. Allein 31 Verunglückte stammten laut kanadischem Fernsehen aus der Universitätsstadt Edmonton.

Die Flugstrecke von Teheran über Kiew nach Kanada gilt in der iranischen Gemeinde des Landes als populär.

Quelle: SN-Dop, Michel