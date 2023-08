Iranische Reporterin vorzeitig aus der Haft entlassen

Eine im Iran inhaftierte Journalistin, die über den Fall der in Haft gestorbenen Mahsa Amini berichtet hatte, ist am Sonntag freigelassen worden. Nazila Maroufian veröffentlichte nach ihrer Freilassung in Onlinediensten ein Foto von sich, auf dem sie entgegen der strikten Gesetze im Iran kein Kopftuch trägt und das Victory-Zeichen zeigt. "Nehmt die Sklaverei nicht hin - Ihr habt das Beste verdient", schrieb Maroufian, die aus dem berüchtigten Ewin-Gefängnis entlassen wurde.

BILD: SN/APA/AFP/ALEX MITA Die iranische Journalistin Nazila Maroufian in einem Video