Iranischer Atom-Chefverhandler kommt nach Wien

Teheran prüft nach eigenen Angaben den Rohentwurf eines Vertrags über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015. Der Iran "prüft ernsthaft (den) Entwurf der Vereinbarung", teilte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Samstag im Online-Dienst Twitter mit. Er habe mit dem als Vermittler tätigen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell telefoniert, fügte er hinzu. Irans Chefunterhändler Ali Bagheri Kani will noch am Sonntag nach Wien zurückkehren, wo die Verhandlungen laufen.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Bagheri Kani kommt nach Wien - Atomverhandlungen in hei§er Phase