Iranischer Außenminister am Donnerstag in Brüssel

Die Außenminister aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien werden am Donnerstag gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini den iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif treffen. Wie Mogherini am späten Montagabend mitteilte, soll es bei den Gesprächen in Brüssel offiziell um die Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran gehen.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Bei den Gesprächen soll es um die Umsetzung des Atomabkommens gehen