Iranischer Ex-Kronprinz reist nach Israel

Der im Exil lebende Ex-Kronprinz des Iran will in dieser Woche Israel besuchen. "Ich reise nach Israel, um eine Botschaft der Freundschaft des iranischen Volkes zu überbringen", schrieb Reza Pahlavi am Sonntagabend auf Twitter. Israels Geheimdienstministerin Gila Gamliel, die den ehemaligen Thronfolger empfangen wird, sprach von einem "historischen Besuch". Er sei demnach die "ranghöchste iranische Persönlichkeit, die Israel jemals einen öffentlichen Besuch" abgestattet habe.

BILD: SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN 'Historischer Besuch' Pahlavis geplant