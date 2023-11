Iranischer Präsident Raisi reist doch nicht in die Türkei

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Dienstag doch nicht wie zuvor angekündigt in die Türkei reisen. Dies teilte die türkische Präsidentschaft der Nachrichtenagentur AFP mit. Demnach hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag mit Raisi telefoniert. Es war zunächst unklar, ob der Besuch abgesagt oder verschoben worden ist.

BILD: SN/APA/AFP/- Vorerst unklar, ob Besuch abgesagt oder verschoben ist