Iranischer Tanker steht vor Abreise aus Gibraltar

Der von Großbritannien vor Gibraltar festgesetzte iranische Öltanker soll einem Medienbericht zufolge bald wieder in See stechen. Eine entsprechende Äußerung des Vizechefs der iranischen Hafen- und Seefahrtbehörde, Jalil Eslami, wurde am Freitag vom iranischen Staatsfernsehen verbreitet. Demnach bereitet sich die 25-köpfige Crew auf die Weiterreise ins Mittelmeer vor.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Die "Grace I" soll bald wieder ablegen können