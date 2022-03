Irans Außenminister reist wegen Atomabkommen nach Moskau

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian reist am Dienstag vor dem Hintergrund der ausgesetzten Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran nach Moskau. Wie ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Teheran ankündigte, soll es bei den Gesprächen in Moskau um die Atomverhandlungen gehen. Die Verhandlungen in Wien waren vergangene Woche wegen russischer Forderungen an die USA vorerst auf Eis gelegt worden.

SN/APA/AFP/ATTA KENARE Irans Au§enminister Amir-Abdollahian will in Russland kalmieren