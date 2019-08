Irans Außenminister verlacht "wirkungslose" US-Sanktionen

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die von der US-Regierung gegen ihn verhängten Sanktionen als "wirkungslos" bezeichnet. Er und seine Familie hätten keinerlei Besitz außerhalb des Irans, erklärte der Minister am Mittwoch über Twitter. "Danke, dass sie mich als so eine große Bedrohung ihrer Agenda wahrnehmen", schrieb er in offenbar sarkastischem Tonfall.

SN/APA (Archiv/AFP)/DON EMMERT Zarif will Vermögen nur im Iran haben