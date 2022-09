Irans Frauen: Die Widerspenstigen

Irans Frauen leisten beharrlich Widerstand gegen die strenge Kopftuchpflicht und das Tragen wadenlanger Mäntel. Doch die Sittenwächter erhalten jetzt eine neue Waffe.

Die neue Überwachungsmethode ist in Vorbereitung. Man habe begonnen, in Metrozügen und an öffentlichen Plätzen modernste Überwachungskameras zu installieren, verkündete der Generalsekretär der iranischen Zentrale für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters, Mohammed Saleh Haschemi Golpayegani, im iranischen Fernsehen.

Hintergrund der Maßnahme seien die landesweiten Proteste am nationalen "Tag des Hidschabs und der Keuschheit" am 12. Juli. Um ihren Unmut gegen die wachsenden Repressionen zum Ausdruck zu bringen, waren Tausende Frauen mit unbedecktem Kopf auf ...