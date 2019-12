Mit einer Internetabschaltung versucht das Regime in Teheran zu verhindern, dass wieder schwere Unruhen im Land ausbrechen.

Im schiitischen Islam wird der Toten am dritten, siebten und vierzigsten Tag nach ihrem Ableben gedacht. Während der Islamischen Revolution 1979 hatten besonders die in Abständen von 40 Tagen durchgeführten Massendemonstrationen zum Gedenken an die von der Armee erschossenen Iraner ...