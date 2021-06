Irans Geschäft mit seinen Gefangenen

Seit fünf Jahren sitzt der Austro-Iraner Kamran Ghaderi in Teheran in Haft. Er und weitere Häftlinge werden zum Spielball der Weltpolitik.

Jeden Tag bekommt Harika Ghaderi einen Anruf aus Teheran von ihrem Mann - gesehen hat sich das Ehepaar zuletzt am 1. Jänner 2016, dem Tag, bevor Kamran Ghaderi vom iranischen Geheimdienst am Flughafen festgenommen wurde. Seit fünfeinhalb Jahren nun sitzt der Geschäftsmann aus Wien, der die österreichische wie die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, in Teheran in Haft. Nicht, weil er politisch aktiv war. Einfach, weil er als Doppelstaatsbürger dem Iran als "politisches Faustpfand" dient, wie die Geschäftsführerin von Amnesty Austria, Annemarie ...