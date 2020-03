Irans oberster Führer lehnt in Coronakrise US-Hilfe ab

Irans oberster Führer hat in der Coronakrise ein Hilfsangebot der USA abgelehnt und erneut die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Amerikaner das Virus selbst verbreitet haben. "Wir haben viele Feinde, aber der schlimmste sind die USA (...), und die wollen uns jetzt helfen", sagte Ayatollah Ali Khamenei am Sonntag im Staatsfernsehen.

SN/APA (AFP/KHAMENEI.IR)/- Ayatollah Ali Khamenei: „Wir haben viele Feinde, aber der schlimmste sind die USA."