Irans Präsident erwartet "positive Signale" für Abkommen

Der Iran will sich ungeachtet der Sanktionen der USA vorerst weiter im Grundsatz an das Atomabkommen halten, erwartet aber "positive Signale". Andernfalls werde sich Teheran weiter von einigen der Verpflichtungen verabschieden, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani. Rouhani äußerte auch die Hoffnung, dass andere Länder die Bemühungen um Frieden in der Region unterstützten.

SN/APA (AFP)/STRINGER Der Iran hält nach den Worten von Rouhani an seinem Ultimatum fest