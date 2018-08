Irans Präsident Rohani gerät immer stärker unter Druck

Das Teheraner Parlament hat die Weichen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hassan Rohani gestellt.

Als Hassan Rohani im iranischen Parlament eine "amerikanische Verschwörung" für die Krise in seinem Land verantwortlich machte, brachen die Abgeordneten in lautes Hohngelächter aus. Sie hatten ihren Präsidenten am Dienstag in die Madschlis, wie die Volksvertretung auf Persisch heißt, geladen. Er sollte die Fragen beantworten, die gut 80 Millionen Iraner seit Monaten beschäftigen: Warum verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum, hat der Rial in den letzten sechs Monaten fast zwei Drittel seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren und ist die Arbeitslosigkeit auf über 20 Prozent gestiegen? Auch Aufklärung über den vermutlich von Revolutionsgardisten organisierten Schmuggel wurde vom Parlament verlangt.