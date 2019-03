Irans Präsident Rouhani startete ersten Staatsbesuch in Irak

Der iranische Präsident Hassan Rouhani ist zu seinem ersten Staatsbesuch im Irak aufgebrochen. "Beide Länder haben das Potenzial, die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen auszudehnen, und dieser Besuch wird hoffentlich auch dazu führen", sagte Rouhani am Montag vor seinem Abflug nach Bagdad. Es ist der erste Besuch Rouhanis in Irak als Präsident.

