Irans Präsident Rouhani zu Gesprächen mit Erdogan in Ankara

Der iranische Präsident Hassan Rouhani besuchte am Donnerstag seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in der türkischen Hauptstadt Ankara. Erdogan kritisierte dabei erneut die USA für ihre Sanktionen gegen den Iran. Das heikle Thema Syrien kam nur am Rande zur Sprache. Rouhani war für Verhandlungen zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Besuch.

SN/APA (AFP/TUR PRESIDENTIAL PRESS) Rouhani zu Besuch bei Erdogan