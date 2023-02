Irans Präsident will Kooperation mit China ausbauen

Zum Auftakt seines China-Besuches ist Irans Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag in Peking vom chinesischen Staatschef Xi Jinping empfangen worden. In einem Gastbeitrag im Parteiorgan "Volkszeitung" schrieb Raisi, dass China und der Iran eine lange Geschichte der Kooperation als umfassende strategische Partner hätten. Beide Länder stemmten sich international gegen "Hegemonie und Unilateralismus", hieß es weiter, womit in China meist die Politik der USA gemeint ist.

Mit seiner dreitägigen Visite will Raisi die Kooperation mit China in einer Zeit stärken, in der die Spannungen zwischen seinem Land und den USA zunehmen. Als bedeutender Abnehmer iranischen Öls ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch wirtschaftlich ein wichtiger Partner. Beide Länder schlossen im vergangenen Jahr ein Kooperationsabkommen über 25 Jahre. Irans Präsident baut zudem die Beziehungen zu Russland aus, dem China im Ukraine-Krieg politisch Rückendeckung gibt.

Laut Raisi will der Iran seine Kooperation mit China in der Industrie, in Technologie und Wissenschaft ausbauen. Die chinesische Initiative der "Neuen Seidenstraße", die Milliardeninvestitionen in Infrastrukturvorhaben in anderen Ländern vorsieht, verbinde das Schicksal beider Völker, schrieb er in seinem Gastbeitrag weiter.