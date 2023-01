Irans Regime schickt Tochter des Ex-Präsidenten ins Gefängnis

Gleichzeitig werden immer mehr Demonstranten zum Tode verurteilt und zum Teil rasch exekutiert.

Im Iran wurde die Gangart gegen die seit Monaten anhaltenden Demonstrationen zuletzt noch einmal verschärft. Immer mehr Todesurteile gegen junge Menschen werden verhängt und vollstreckt. Am Dienstag wurde dann auch die bekannte iranische Ex-Politikerin Faeseh Haschemi wegen angeblich systemkritischer Äußerungen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie habe zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen. Das berichteten iranische Onlinezeitungen unter Berufung auf ihren Rechtsbeistand.

Die 60-jährige Haschemi ist die Tochter des 2017 verstorbenen Ex-Präsidenten Ali Akbar Haschemi-Rafsandschani und gehört seit Jahren zu den prominenten kritischen Stimmen des islamischen Systems.

Die ehemalige Abgeordnete und Sportfunktionärin ist der politischen Führung im Iran schon lange ein Dorn im Auge. Sie wurde bereits mehrmals verhaftet. Haschemi war als Frauenaktivistin auch stets gegen den Kopftuchzwang, obwohl sie sich selbst traditionell kleidet und verschleiert. Als frühere Präsidentin des Iranischen Olympischen Komitees setzte sie zum Beispiel durch, dass iranische Frauen in islamischer Kleidung an olympischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Sie war auch Herausgeberin der Tageszeitung "San" (Frau), die wegen ihrer feministischen Ansichten 1999 schließen musste.

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht inzwischen mindestens 26 Demonstranten im Iran die Todesstrafe, einige davon sind nicht einmal 20 Jahre alt. Das UN-Büro für Menschenrechte spricht davon, dass inzwischen 17 Menschen zum Tode verurteilt worden seien, darunter auch eine Frau. Vier Todesurteile wurden bereits vollstreckt. Die Verurteilten wurden auf Baukränen aufgehängt.

Der repressive Kurs des iranischen Regimes hat zuletzt auch europäische Regierungen auf den Plan gerufen. Österreich, Deutschland, Frankreich, Dänemark und Norwegen zitierten die iranischen Botschafter in die Außenministerien. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) twitterte, dass Österreich die Todesstrafe unter allen Umständen ablehne und sich weltweit nachdrücklich für die Abschaffung einsetze. Ähnlich nachdrücklich und auch mit dem Hinweis, die brutale Repression und Terrorisierung der eigenen Bevölkerung werde nicht ohne Folge bleiben, äußerten sich auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Außenminister Frankreichs, Dänemarks oder Norwegens. Damit stehen auch neue Sanktionen im Raum.

Die Bevölkerung im Iran scheint sich trotz aller Repressionen nicht abschrecken zu lassen. Die Washingtoner Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtet, dass vor allem die Demonstrationen am Sonntag die größten im Iran seit mehr als einem Monat gewesen seien. In mindestens 17 Städten des Landes seien die Menschen auf die Straße gegangen.