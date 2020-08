Irischer EU-Handelskommissar Hogan wird zurücktreten

Der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan wird nach Angaben eines Sprechers wegen Verstoßes gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland zurücktreten. Noch am Abend wolle Hogan seinen Hut nehmen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Trotz einer neuerlichen Entschuldigung stand Hogan zuletzt immer stärker unter Druck. Bereits am Samstag hatte Ministerpräsident Micheal Martin Hogan den Rücktritt nahegelegt.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Phil Hogan nimmt nach einem Versto§ gegen die Corona-Regeln den Hut