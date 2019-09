Irland sieht noch keinen Durchbruch bei Brexit

Trotz der neuen Vorschläge aus London sieht Irland die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU nicht an einem Wendepunkt. Die Stimmung habe sich zwar verbessert, sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Freitag im Radioprogramm der BBC. Dafür sei sicherlich der kürzliche Besuch von Premierminister Boris Johnson in Dublin verantwortlich.

SN/APA (AFP)/ERIC PIERMONT Für irischen Außenminister Coveney ist Durchbruch noch nicht in Sicht