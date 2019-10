Irland will mit Johnson über Brexit verhandeln

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar will mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson über einen Ausweg aus der Brexit-Krise verhandeln. "Wir sind dabei, ein Treffen mit Premierminister Johnson für nächste Woche zu arrangieren", sagte Varadkar am Samstagabend zu Reportern in Dublin. "Die Zeit ist knapp."

SN/APA (AFP)/LORRAINE O'SULLIVAN Derzeit stehen die Zeichen auf "Verschiebung des Brexit"