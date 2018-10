IS bekannte sich zu Anschlag in Afghanistan

Knapp drei Wochen vor der Parlamentswahl in Afghanistan sind bei einem Attentat auf eine Wahlkampfveranstaltung am Dienstag mindestens 13 Menschen getötet worden. Die radikalislamische IS-Miliz reklamierte den Selbstmordanschlag, der durch eine Sprengstoffweste erfolgte, in der Provinz Nangarhar im Osten des Landes für sich und sprach von mindestens 35 Toten.

SN/APA (AFP)/NOORULLAH SHIRZADA Bombenanschlag drei Wochen vor der Parlamentswahl in Afghanistan