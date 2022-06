IS bekennt sich zu Attentat auf Sikh-Tempel in Kabul

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zum tödlichen Angriff auf einen Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul bekannt. Auf dem IS-Propagandakanal Amaq erklärte die Miliz, der am Samstag durchgeführte Angriff sei ein Racheakt an Hindus und Sikhs für Beleidigungen des Propheten Mohammed. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet.

SN/APA/AFP/BANARAS KHAN Die Mohammed-Aussagen führten auch zu Protesten gegen Modi