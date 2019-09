IS-Chef Baghdadi rief zur Befreiung von Jihadisten auf

Der Anführer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, hat seine Anhänger in einer neuen Audiobotschaft zur Befreiung gefangener Kämpfer und ihrer Familien aufgerufen. Seit der Einnahme der letzten IS-Bastion in Ostsyrien im März sitzen Tausende mutmaßliche Jihadisten in überfüllten Gefängnissen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).

SN/APA (Archiv/AFP)/- Neue Audiobotschaft von IS-Chef Baghdadi