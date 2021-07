IS reklamiert Anschlag in Bagdad mit 30 Toten für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf einen Markt in der irakischen Hauptstadt Bagdad am Montagabend mit mindestens 30 Toten und 35 Verletzten für sich reklamiert. Ein Selbstmordattentäter namens Abu Hamsa al-Iraki habe einen Sprengstoffgürtel in dem mehrheitlich schiitischen Vorort Sadr City gezündet, teilte die Miliz am Dienstag auf Telegram mit. Zum Zeitpunkt des Anschlags drängten sich zahlreiche Menschen auf dem Markt.

SN/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in Sadr City in die Luft