IS reklamierte Anschlag auf Kirche in Ägypten für sich

Zu einer Attacke auf eine Kirche in Ägypten mit mindestens neun Toten hat sich am Freitag die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" bekannt. Der Angriff auf die koptische St. Mina-Kirche im Bezirk Helwan südlich von Kairo sei von einer "Kampfgruppe" des IS verübt worden, hieß es in einer Stellungnahme, die dessen Sprachrohr Amaq am Freitag verbreitete.

SN/APA (AFP)/STRINGER Sicherheitskräfte untersuchen den Ort des Angriffs