IS reklamierte Anschlag in Indonesien für sich

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat in Indonesien eine Familie mit teils minderjährigen Kindern einen Selbstmordanschlag verübt. Wie bei den Selbstmordanschlägen einer Familie am Sonntag reklamierte die IS-Miliz die Attacke auf das Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya für sich.

SN/APA (AFP)/ADEK BERRY Die Trauer in Indonesien ist gro§