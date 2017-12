IS reklamierte Explosion in St. Petersburg für sich

Nach der Detonation einer Nagelbombe in St. Petersburg hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" die Tat für sich reklamiert. Der IS sei für die Explosion in dem Supermarkt verantwortlich, teilte die Terrormiliz am Freitagabend über ihr Sprachrohr Amaq mit.

SN/APA (AFP)/OLGA MALTSEVA Putin bezeichnete den Vorfall als "terroristischen Akt"