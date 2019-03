IS will Anschlag auf afghanische Baufirma verübt haben

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Angriff auf eine afghanische Baufirma vom Mittwoch für sich reklamiert. Bei dem Angriff in der östlichen Provinz Nangarhar kamen mindestens 16 Bauarbeiter ums Leben, neun weitere wurden verletzt. Der IS gab am Mittwochabend über sein Internet-Sprachrohr AMAQ an, die Tat verübt zu haben.

SN/APA (AFP)/NOORULLAH SHIRZADA