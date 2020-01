IS will künftig vor allem Israel angreifen

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat Israel zum neuen Hauptfeind erklärt. IS-Anführer Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraishi habe Jihadisten "in allen Provinzen" sowie die Muslime weltweit zur Beteiligung an einer "neuen Phase" ihres Kampfes aufgerufen, sagte ein IS-Sprecher in einer am Montag veröffentlichten Audio-Botschaft.

SN/APA (AFP/Archiv)/MAHMUD HAMS Israel in der arabischen Welt verhasst