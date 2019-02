Israel beschießt militärisches Ziel in Gaza nach Angriff

Das israelische Militär hat Stellungen der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas beschossen. Eine militärische Einrichtung der Hamas sei am späten Mittwoch in Chan Junis mit mindestens fünf Raketen beschossen worden, hieß es aus Kreisen der radikalen Palästinenserorganisation. Niemand sei dabei verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza.

Kurz vor dem israelischen Einsatz hatten Palästinenser mit Sprengsätzen versehene Ballons vom Gazastreifen aus nach Israel gesteuert, wie das israelische Militär mitteilte. Ein Ballon sei über Wohnhäusern in der Stadt Eshkol explodiert und habe eines von ihnen beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben. Anzeige Seit Oktober haben Palästinenser wieder damit begonnen, brennende Drachen und Ballons nach Israel zu steuern, was dort in der Vergangenheit Felder und Wälder in Flammen aufgehen ließ. Diese Angriffe sind Teil des "Marsches der Rückkehr", in dessen Zuge Palästinenser ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet fordern. Die Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Die am 14. Dezember 1987 gegründete Gruppe bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan. Quelle: Apa/Dpa