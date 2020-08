Israel beschoss nach neuen Ballon-Angriffen Hamas-Ziele

Nach anhaltenden Angriffen mit Brand-Ballons aus dem Gazastreifen hat Israel am Freitagabend erneut Ziele der islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet beschossen. Das teilten Sicherheitsquellen der Hamas am späten Abend mit. Das israelische Militär schrieb auf Twitter, es habe ein Marinegelände sowie unterirdische Einrichtungen und Beobachtungsposten getroffen.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED ABED Immer wieder werden Brand-Ballons Richtung Israel losgeschickt