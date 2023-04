Israel bombardiert Südlibanon als Reaktion auf Beschuss

Israel ist mit Raketen aus dem Libanon angegriffen worden. Eine Rakete sei erfolgreich abgefangen worden, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde eine zweite Rakete aus dem Süden des Libanon auf Ziele in Israel abgefeuert. In mehreren Orten in Nordisrael sei Luftalarm ausgelöst worden, erklärte das Militär. Israel reagierte mit Gegenangriffen.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Israelische Sicherheitskräfte sollen für Ordnung sorgen