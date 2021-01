Israel eröffnet Botschaft in Vereinigten Arabischen Emiraten

Gut vier Monate nach der Normalisierung der Beziehungen hat Israel in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Botschaft eröffnet. Die israelische Delegation werde für eine Vertiefung der Beziehungen beider Länder "auf allen Ebenen" arbeiten, teilte das israelische Außenministerium am Sonntag mit. Die Botschaft sei in "temporären Büros" in Abu Dhabi untergebracht, bis eine ständige Bleibe gefunden sei.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Aufnahme diplomatische Beziehungen mit Israel bereits im August beschlossen