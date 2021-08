Israel führt 3-G-Regel für Kleinkinder ein

Der Impfweltmeister denkt angesichts steigender Zahlen über einen vierten Lockdown nach.

Israel könnte ein neuer Lockdown zu den jüdischen Feiertagen im September bevorstehen. Es wäre der vierte während der Coronakrise für den kleinen Nahoststaat. Seit Anfang Juni steigen die Infektionszahlen in Israel wieder deutlich an. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium 5755 neue Infizierte für den Vortag. Am Montag waren es erstmals seit einem halben Jahr mehr als 6000 Infektionen an einem Tag gewesen. Gleichzeitig stieg die Zahl der schwer kranken Coronapatienten nach Angaben des Ministeriums auf 400 - das erste Mal ...