Israel gedenkt der im Holocaust ermordeten Juden

Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Autos hielten auf den Straßen an, Menschen standen still und gedachten der Toten. Anschließend begann eine Gedenkveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Bennett betont Einzigartigkeit des Holocausts in Yad Vashem