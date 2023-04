Israel gedenkt Opfern des Holocaust und jüdischem Widerstand

Israel hat am Dienstag des jüdischen Widerstands und den während des Holocaust sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen, Passantinnen und Passanten verharrten in stillem Gedenken. Der Tag Jom Ha-Shoah wird in Israel seit 1951 begangen.

BILD: SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Israels Ministerpräsident Netanyahu bei der Kranzniederlegung