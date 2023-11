Israel gegen die Hamas: Geiseln gegen Waffenruhe

Kinder und Frauen kommen frei. Vor allem die Hamas verschafft sich mit dem Abkommen zur Geiselbefreiung eine Atempause.

In der Nacht auf Mittwoch war es so weit. Auch die israelische Regierung hatte nach heftigem Ringen mehrheitlich für ein Abkommen gestimmt, das die Freilassung von mindestens 50 Geiseln vorsieht, die von der Hamas am 7. Oktober verschleppt wurden. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene freigelassen und eine Feuerpause eingehalten werden, hieß es in der offiziellen Erklärung aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sowohl Israel als auch die radikalislamische Palästinenserorganisation versicherten, nach der viertägigen Waffenruhe die Kämpfe fortsetzen zu wollen.

Zuvor hatte das Außenministerium in Katar mitgeteilt, dass der Beginn der Kampfpause in den nächsten 24 Stunden bekannt gegeben werde. Wie die "Times of Israel" am Mittwoch unter Berufung auf einen von der israelischen Regierung veröffentlichten Kabinettsbeschluss berichtete, gibt es offenbar Pläne für den Austausch von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen gegen bis zu 100 lebende Geiseln aus Israel in maximal zehn Tagen. In einem zweiten Schritt sollen in Gruppen wie im ersten Schritt bis zu 50 weitere israelische Geiseln für bis zu 150 weitere palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden.

Der israelische Außenminister Eli Cohen sagte im Armee-Radio, Israel rechne damit, am Donnerstag die ersten Geiseln empfangen zu können. Zu einem Bericht, wonach die Übergabe Donnerstagfrüh um fünf Uhr Ortszeit beginnen solle, äußerte er sich nicht. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird die Freilassung der Geiseln und Gefangenen überwachen.

Bei den Familien der entführten Geiseln blieben Wut und Anspannung trotz der guten Nachrichten am Mittwoch groß. Offenbar wissen die in einem gemeinsamen Protestmarsch nach Jerusalem gekommenen Angehörigen noch nicht, wer frei gelassen wird. "Die Diskussion im Parlament über die Einführung der Todesstrafe für Hamas-Terroristen gefährdet zudem das Leben meiner entführten Cousine Carmel Gat", sagt Gil Dickmann den SN. In der Knesset, dem israelischen Parlament, forderte der Vertreter vieler Angehöriger von Hamas-Geiseln die Abgeordneten auf, die geplante Todesstrafe für Hamas-Terroristen abzulehnen. Die Partei des ultrarechten Ministers für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, will sogar Todesurteile schnell vollstrecken. Tzvika Fogel von der "Otzma Yehudit" warf den protestierenden Angehörigen der Entführten gar vor, von der Hamas für ihre politischen Ziele missbraucht zu werden.

Katar hofft als wichtiger Vermittler des Geiseldeals, dass die Vereinbarung trotz allem der Keim für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein werde. Doch ultrarechte Politiker in Israel sehen den Kompromiss mit der Hamas kritisch und fordern weiter ihre Zerschlagung im Gazastreifen.

Angehörige der Geiseln und die liberale Opposition kritisieren Premier Netanjahu hingegen für das rigorose militärisches Vorgehen der Armee, dies gefährde das Leben der 240 Geiseln. Der Premier sucht daher den Rückhalt von US-Präsident Joe Biden. Dieser habe dazu beigetragen, dass die ersten Verhandlungsangebote der Hamas im Sinne Israels verbessert wurden, lobt Netanjahu. "Wir brauchen dieses Abkommen", soll er Brett McGurk, dem Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, vor einer Woche in Tel Aviv nach einer hitzigen Kabinettssitzung gesagt haben.

Der erste große Erfolg für den Hauptvermittler, Katars Premierminister Mohamed bin al Thani, kam dann am 12. November, als er Hamas-Anführer Ismail Haniyeh erstmals Informationen zur Identität von mehreren Dutzend Geiseln abringen konnte. In einem persönlichen Treffen von McGurk mit dem Emir von Katar entstand dann am Montag das endgültige rund sechs Seiten lange Abkommen. Die entstandenen Verhandlungskanäle werden wohl, so die Hoffnung, bei weiteren Geiselfreilassungen und für die Verhandlungen über ein Ende des Krieges genutzt werden.