Israel kündigt Verschärfung der Angriffe auf Gazastreifen an

Im wieder eskalierenden Nahost-Konflikt will Israel seine Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen verstärken. Dies kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Dienstag an. Militante Palästinenser hatten zuvor erneut zahlreiche Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Dabei wurden zwei Frauen im Süden Israels getötet.

SN/APA/AFP/MAHMUD HAMS Hamas-Raketen in Richtung Israel abgefeuert