Israel lässt wieder Touristen ins Land

Fast zwei Jahre hielt Israel seine Grenzen konsequent geschlossen. Ab November dürfen ausländische Besucher wieder einreisen.

Manchen Israelis fällt es schwer, sich vorzustellen, wie es war, als Touristen an der Klagemauer in Jerusalem Schlange standen, verschiedenste Sprachen über die Strandpromenade in Tel Aviv waberten und Menschen aus aller Welt jauchzten, als sie zum ersten Mal im Wasser des Toten Meeres schwebten. Die Coronapandemie beendete all das vor bald zwei Jahren abrupt. Jetzt soll es wieder ein bisschen wie früher werden. Ab 1. November dürfen ausländische Touristen ins Heilige Land einreisen - allerdings unter strikten Auflagen.

