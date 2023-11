Israels Luftwaffe griff 200 Ziele im Gazastreifen an

Israels Luftwaffe hat Militärangaben zufolge am Montag 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Mitglieder von Terrororganisationen, Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kommandozentralen gewesen, teilte das Militär am Dienstag mit. Bei Bodeneinsätzen hätten Soldaten zudem einen Tunnelschacht in einer Moschee im Gazastreifen freigelegt. In der Nacht auf Dienstag griffen israelische Seestreitkräfte zudem ein Militärlager der Hamas an, wie die Armee mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/SAID KHATIB Rauchwolken über dem Gazastreifen