Israel macht mitten in der Omikron-Welle auf

Die Infektionszahlen in Israel sind auf einem Rekordhoch. Dennoch öffnet das Land seine Grenzen. Für viele Israelis wiegt die Reisefreiheit mehr als die Angst vor der Pandemie.

"Zwei Jahre habe ich auf diese Reise gewartet", sagt Uri Yahav und sucht auf dem Smartphone nach Fotos seiner letzten Bergtouren. "Das bin ich mit 70 auf dem Kilimandscharo, hier mit 73 auf dem Kala Patthar in Nepal und mit 77 beim Aufstieg zum Elbrus", erzählt der Pensionist aus dem Kibbuz Yotvata im Süden Israels. Der Traum des 78-Jährigen: einmal im Leben die höchsten Berge der Kontinente in Angriff nehmen. Wenn es, wie zuletzt am Elbrus, nicht ganz bis zum ...