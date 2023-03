Netanyahu schwächt Justizreform ab - Kritiker unbeeindruckt

Nach massiven Protesten hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Abschwächung der geplanten Justizreform angekündigt. Die Regierung will das Tempo etwas verlangsamen. Netanyahu und seine religiös-nationalistischen Koalitionspartner kündigten am Montag an, einige Gesetzesentwürfe zum Justizumbau erst zu Beginn der Sommersitzung Ende April dem Parlament vorzulegen. Gegner der Reform zeigten sich wenig beeindruckt und kündigten weitere Proteste an.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/ABIR SULTAN Mehr als zwei Monate intensive Proteste gegen Justizreform