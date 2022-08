Israel öffnet wieder Grenzübergänge zum Gazastreifen

Nach drei Tagen Dauerbeschuss schweigen die Waffen. Eine ägyptische Delegation war angereist, um zu vermitteln.

Die Waffenruhe hält. Nach dreitägigen, schweren Kämpfen zwischen dem israelischen Militär und der Terrororganisation "Islamischer Dschihad" in Gaza gab es am Montag keine neuen Angriffe von beiden Seiten. Eine ranghohe ägyptische Delegation war am Sonntagabend in Gaza eingetroffen, um über Details der Waffenruhe zu verhandeln.

Israel hat nach der vereinbarten Waffenruhe seine Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder geöffnet. Nach Beurteilung der Sicherheitslage seien der Erez-Grenzübergang und der Warenübergang Kerem Schalom wieder offen, teilte die israelische Koordinierungsstelle für Aktivitäten in ...