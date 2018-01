Israel/Palästina: EU wirbt für Zwei-Staaten-Lösung und Dialog mit den USA

Für die EU bleiben die USA trotz der einseitigen Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels für eine Lösung im Nahost-Konflikt unverzichtbar. Jeder erkenne an, dass die Vereinigten Staaten "unentbehrlich" für Erfolge im Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern seien, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX USA im Alleingang für Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt