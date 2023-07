Israel signalisiert baldiges Ende von Einsatz in Jenin

Israel stellt ein baldiges Ende seines Großeinsatzes gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager Jenin in Aussicht. Man sei kurz davor, die gesetzten Ziele zu erreichen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanebi am Dienstag. Ein Militärsprecher teilte allerdings mit, dass Soldaten in bestimmten Bereichen des Camps für weitere Durchsuchungen im Tagesverlauf postiert würden. "Wenn es zu Spannungen mit Terroristen kommt, werden wir sie auch bekämpfen."

BILD: SN/AFP/JAAFAR ASHTIYEH Menschen auf der Flucht aus dem Flüchtlingslager in Jenin