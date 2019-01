Israel stoppt Zahlung von 13 Millionen Euro für Gaza

Nach Gefechten an der Gaza-Grenze hat Israel eine geplante Zahlung Katars von rund 13 Millionen Euro für den Gazastreifen gestoppt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe den Schritt angeordnet, bestätigte ein israelischer Regierungsvertreter am Mittwoch. Ein Gesandter Katars war bereits im vergangenen Jahr mit Geldkoffern durch Israel in den Gazastreifen gereist.

SN/APA (AFP)/TOMER APPELBAUM Ministerpräsident Netanyahu gab die Anweisung