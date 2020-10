Israel und Libanon beginnen Gespräche über Seegrenze

Es ist ein historischer Schritt: Vertreter Israels und des Libanon sind am Mittwoch erstmals zusammengekommen, um unter US-Vermittlung in direkten Gesprächen über ihre umstrittene Seegrenze zu verhandeln. Wie aus UN-Kreisen verlautete, begannen die Verhandlungen am Vormittag auf dem Stützpunkt der UN-Mission Unifil in der libanesischen Grenzstadt Nakura.

SN/APA (AFP)/MAHMOUD ZAYYAT Zeichnet sich eine Lösung für den jahrelangen Konflikt ab?